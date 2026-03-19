Abdoulaye Fall : « On ne peut retirer ce trophée au Sénégal »

Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu une décision lourde de conséquences en déclarant l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. En vertu de l’article 84 du règlement, la rencontre a été homologuée sur le score de 3-0 en faveur du Maroc.

Cette annonce a immédiatement provoqué la colère de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Son président, Abdoulaye Fall, s’est exprimé en conférence de presse pour dénoncer de graves dysfonctionnements qui, selon lui, ont marqué l’organisation de la finale.

Il a évoqué des manquements sécuritaires, des conditions d’hébergement jugées inadaptées, ainsi qu’une tentative d’imposer un terrain d’entraînement. La billetterie, ouverte seulement 24 heures avant le match, aurait par ailleurs limité l’accès des supporters sénégalais. À ces difficultés s’ajoutent des polémiques arbitrales : désignation tardive de l’arbitre malgré une récusation, décisions contestées dont un but refusé et un penalty litigieux.

Malgré ce contexte, les Lions de la Teranga s’étaient imposés 1-0 sur le terrain et avaient reçu trophée et médailles à l’issue de la rencontre. « Le Sénégal ne peut pas perdre ce match sur tapis vert et on ne peut pas lui retirer ce titre. Le pays restera debout et défendra cette victoire. Nous avons mandaté nos avocats pour porter l’affaire devant le TAS », a martelé Abdoulaye Fall.

La FSF estime que la procédure est entachée d’irrégularités et dénonce une décision injuste. Elle souligne également la situation préoccupante de plusieurs supporters sénégalais incarcérés. La fédération affirme enfin sa détermination à utiliser toutes les voies légales pour défendre les droits du Sénégal et protéger les intérêts du football national.