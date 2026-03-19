Maroc : une image écornée (Par Rassoul Ba) 

Le Maroc était parti pour rayonner dans le monde avec ses investissements colossaux dans la construction d’infrastructures sportives ultra modernes.

Dans ce domaine, il concurrence les grandes nations de foot-ball.

En Afrique, seul le pays de Mandèla peut se targuer d’avoir des installations au moins à la hauteur de celles des marocains.

Parallèlement, son foot-ball sur le terrain a fait un bon considérable dans toutes les catégories. Les clubs ne sont pas en reste. Ils raflent des trophées chaque année. Le Maroc n’est-il pas la première équipe africaine dans le classement Fifa ?

Le Maroc s’est affirmé comme un hub africain et méditerranéen. N’est-elle pas co-organisatrice de la coupe du monde 2030 ?

Jusqu’ici, il faisait preuve d’une intelligence économique remarquable.

Le pays joue dans la cour des grands.

Il a gagné en visibilité dans un monde où les organisations et fédérations de foot-ball sont surveillées comme du lait sur le feu. Oui, il y a eu des scandales dans le football qui ont emporté Blatter, Platini et Abdallah…

Le Sud-africain Motsépé le sait bien.

Des arbitres ont été pris la main dans le sac. Des joueurs aussi, pour des paris sportifs.

Organiser des coupes dans des stades de haut standing ne suffit plus malheureusement. Les spécialistes sont de plus en plus regardant sur la gouvernance, la transparence et la réputation des pays hôtes.

C’est là, le talon d’Achille du pays qui cherche à polir son image.

Au delà du foot-ball, la diplomatie marocaine rame à contre courant de ses frères maghrébins, arabes et africains. Donald Trump le médaillé de la Fifa de Infantino a coopté le Maroc dans son machin de Conseil de paix. Juste après, il a mis le feu sur le Moyen-Orient avec son allié israélien.

Paradoxalement son voisin espagnol est plus en phase avec les positions des masses arabes et maghébines dans le dossier chaud du Moyen-Orient.

Le Maroc agit par opportunisme pour ses intérêts avec un lobbying intense signant un pacte avec le diable. Ses frères ne lui pardonneront pas son alliance stratégique avec les Etats-Unis et Israel.

Sur le plan purement sportif, il est désormais dans le colimateur de tous les observateurs du fooball mondial malgré son armée de consultants aux méthodes douteuses, de juristes et journalistes chèrement payés pour le défendre.

L’influent Fouzi Lekjaa, président de la fédération marocaine de football en est le chef d’orchestre. Mais il fait toujours profil bas pour surprendre l’adversaire. Ruse d’un grand joueur sur le terrain de la géopolitique du foot-ball.

Les mémoires de Njoob Jaara.