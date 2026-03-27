Accusation de corruption contre un policier : Adama Fall arrêté

Condamné le mercredi 25 mars 2026 à trois mois de prison avec sursis et à une amende ferme de 100 000 F CFA, Adama Adus Fall est une nouvelle fois impliqué dans un autre feuilleton judiciaire.

En effet, le chroniqueur de la web TV est entre les mains des policiers de la sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye.

« Je suis présentement dans les locaux du commissariat central de Guédiawaye. Je suis poursuivi pour discrédit à l’institution de la police. Je précise que ce que j’ai dit sur cette affaire constitue des faits qui se sont produits lors de mon arrestation dans la nuit du 18 mars 2026 », a-t-il écrit sur son statut WhatsApp.

Sa nouvelle interpellation fait suite à ses propos tenus sur Source A TV. Revenant sur les circonstances de sa première arrestation pour défaut de permis de conduire, Adama Fall avait accusé un agent de police de lui avoir réclamé de l’argent pour le laisser poursuivre son chemin sans inquiétude.

Suite à cette affaire de présumée tentative de corruption, les autorités ont ordonné l’ouverture d’une enquête.

Selon des sources de Seneweb, le militant de l’APR pourrait être présenté au procureur Saliou Dicko chef du parquet de Pikine-Guédiawaye le lundi prochain sauf changement de programme.

Source : Seneweb