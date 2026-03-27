Le Maroc tente de bloquer la célébration du Sénégal au Stade de France

À quelques heures de la cérémonie prévue pour honorer les champions d’Afrique au Stade de France, une nouvelle offensive judiciaire vient perturber les festivités. Le Club des avocats marocains, par la voix de son président Me Mourad Elajouti, a adressé une mise en demeure aux organisateurs de l’événement, notamment à la société GL Events et à l’administration du Stade de France.

Selon Me Elajouti, le Sénégal ne serait plus en droit de célébrer son sacre continental. Il affirme que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a été officiellement déchue de son titre par une décision du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), rendue le 17 mars 2026. Le Maroc, selon lui, serait désormais le légitime détenteur du trophée.

En l’absence d’une suspension de cette décision par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), les avocats marocains considèrent que toute présentation du trophée par le Sénégal constituerait une « usurpation de titre » et un acte juridiquement répréhensible. Ils invoquent l’article 1240 du Code civil français pour exiger des réparations financières si la cérémonie est maintenue.