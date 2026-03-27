Week-end « MOOM SA REW » : «Artiste du Daanu» affirme son ambition culturelle à Dakar

À Ouakam, au cœur de Dakar, le Hub Artiste du Daanu s’impose progressivement comme un espace culturel indépendant dédié à la création, à la formation, à la production et à la diffusion artistique. Pensé comme un laboratoire de création et d’entrepreneuriat culturel, le lieu réunit sous un même toit plusieurs disciplines complémentaires et défend une conviction forte : la culture sénégalaise mérite des espaces conçus par et pour celles et ceux qui la font vivre.

Porté par des artistes, des entrepreneurs culturels et des formateurs sénégalais, le Hub articule ses activités autour de quatre grands pôles : la musique avec Miziku Tey Records, le cinéma et l’audiovisuel avec ONI Films / ONI Film Lab, la formation et le spectacle vivant, ainsi que le design et la mode. En accueillant formations, productions, événements et collaborations interdisciplinaires, la structure veut démontrer qu’un espace culturel indépendant peut non seulement exister à Dakar, mais aussi devenir un lieu de référence ancré dans son territoire. Source

Dans cette logique, Artiste du Daanu a engagé une campagne de collecte afin d’assurer la pérennité de son espace. Le Hub explique ce choix par la volonté de préserver son indépendance face à des circuits de financement institutionnels jugés lents, conditionnés et parfois peu compatibles avec son modèle. Pour ses porteurs, le soutien direct représente une forme de confiance plus juste, plus immédiate et plus cohérente avec l’esprit du projet.

Cette campagne doit permettre de couvrir plusieurs besoins fondamentaux : maintenir durablement l’espace de Ouakam, équiper les quatre pôles créatifs, garantir une rémunération juste aux artistes, formateurs et intervenants, et constituer un fonds de fonctionnement pour les prochains mois. Au-delà du financement, l’initiative se veut aussi un acte de soutien à un lieu culturel enraciné dans son quartier, libre dans ses choix artistiques et tourné vers un récit collectif plus large que sa seule structure. Source

Dans le prolongement de cette mobilisation, le Hub organise ses Journées Portes Ouvertes sous le thème « MOOM SA REW ». Inscrit dans la célébration de la fête de l’indépendance du Sénégal, l’événement entend mettre en avant la culture comme levier de souveraineté, d’autodétermination et de développement durable. L’ambition affichée est claire : faire de la culture un moteur d’indépendance artistique, économique et sociale.

Présenté, dans un communiqué reçu, comme un week-end culturel (du 3 au 5 avril) multidisciplinaire sur trois jours, « MOOM SA REW » réunira création, formation, diffusion et rencontres professionnelles. Le programme prévoit notamment des ateliers, des rencontres institutionnelles, une table ronde, une soirée cinéma portée par ONI Film Lab, des performances artistiques, un défilé culturel, le lancement de la revue DEUK RAW du Kenu Lab, une grande soirée musicale animée par Miziku Tey, ainsi que des ateliers créatifs et des échanges autour de la mode et des industries culturelles. Le vendredi sera consacré aux professionnels, le samedi mettra les créateurs à l’honneur, tandis que le dimanche s’adressera plus largement au grand public.

À travers cette initiative, Artiste du Daanu affirme une vision ambitieuse de l’écosystème culturel sénégalais : celle d’un espace souverain, collaboratif et durable, capable de relier artistes, institutions, entrepreneurs et publics autour d’un même projet.

À Ouakam, le Hub entend ainsi consolider une dynamique locale tout en ouvrant de nouvelles perspectives de visibilité et de coopération pour les industries culturelles et créatives sénégalaises.