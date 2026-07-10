Affaire Cheikh Amar : Samuel Sarr salue la décision du Tribunal et met fin à toute prise de parole sur le dossier

L’ancien ministre d’État Samuel A. Sarr a réagi, ce jeudi 9 juillet 2026, au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Dakar dans l’affaire qui l’opposait à l’homme d’affaires Cheikh Amar. Dans une déclaration publiée à l’issue du délibéré, il affirme avoir été relaxé tandis que son adversaire a été débouté de l’ensemble de ses demandes.

« J’ai été relaxé. M. Cheikh Amar a été débouté de l’ensemble de ses demandes », a déclaré Samuel Sarr, qui a dit accueillir cette décision avec gratitude. L’ancien ministre a rendu grâce à Dieu et exprimé sa reconnaissance à Serigne Saliou. Il a également salué le travail des magistrats, estimant que leur décision a été rendue « en toute indépendance, basée sur le droit et la vérité des faits ».

Samuel Sarr a ensuite adressé ses remerciements à ses avocats, à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous les citoyens qui lui ont apporté leur soutien tout au long de cette procédure judiciaire. Dans sa déclaration, il considère que « la vérité a triomphé sur le mensonge et la calomnie », ajoutant que « le centenaire du Président Abdoulaye Wade sera ainsi marqué d’une note positive pour l’Histoire ».

L’ancien ministre d’État a annoncé qu’il ne ferait « plus aucun commentaire » sur cette affaire, qu’il considère désormais comme définitivement close.