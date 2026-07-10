Meurtre à Madina Wandifa : Ansoumana Dione pose le débat sur le déficit de prise en charge de la santé mentale au Sénégal

L’information a été relayée, ce jeudi 09 juillet 2026, par le Journal « Source A ». HORREUR, HORREUR, HORREUR ! C’est le titre de ce Quotidien d’informations générales qui fait ainsi état d’une barbarie, d’une méchanceté et d’une cruauté extrême. Une fille qui est âgée de 14 ans et souffrant d’un handicap physique, accompagné de troubles mentaux, a été tuée à coups de pilon, durant la nuit par son beau-père à Madina Wandifa, Département de Bounkiling, dans la région de Sédhiou.

Un geste très douloureux que nous, Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) dénonçons, regrettons et condamnons avec la dernière énergie. Et, selon les premiers éléments de l’enquête, le meurtrier a dit avoir agi de la sorte pour mettre fin aux souffrances de son épouse. Tenez-vous bien, le décès avait été gardé secret par l’Imam et les deux femmes qui s’étaient occupées de la toilette mortuaire et sont tous mis en cause dans cette affaire que nous suivons.

Véritablement, l’assassinat si atroce de cette jeune fille de quatorze ans qui n’a eu tort que de souffrir de grave handicap physique et de troubles mentaux pose en fait le débat sur le déficit criard de la prise en charge de la santé mentale au Sénégal. Jusqu’ici, il n’existe aucune politique pouvant soulager toutes les familles souffrant en silence.

Entre déficience mentale, infirmité motrice cérébrale, autisme, pour ne citer que ces difficultés, les plusieurs centaines de parents d’enfants victimes de ces problèmes de ces troubles mentaux et cérébraux, sont abandonnés à eux-mêmes, sans la toute moindre assistance. Mêmes les citoyens atteints de maladies mentales vivent cette réalité partout à travers le pays. Dans les régions, les hôpitaux régionaux ne disposent toujours pas de service de santé mentale, sans oublier les ruptures de médicaments. Et, malheureusement, le chef de l’Etat Bassirou Diomaye FAYE a refusé de nous recevoir en audience, pour lui soumettre des solutions.