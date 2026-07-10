Rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhé Mbacké : la communauté mouride perd une voix respectée

La communauté mouride est en deuil à la suite du rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhé Mbacké, survenu ce jeudi 9 juillet 2026.

Khalife de Serigne Mame Khass Mbacké de Guinguinéo, le guide religieux laisse derrière lui le souvenir d’un homme profondément attaché aux valeurs de l’Islam, dont l’engagement spirituel et social a marqué de nombreux fidèles.

Reconnu pour sa franchise, son intégrité et son sens élevé de la justice, Serigne Abdou Bakhé Mbacké était une personnalité écoutée et respectée. Tout au long de son magistère, il n’a jamais hésité à interpeller les autorités sur leurs responsabilités envers les populations, plaidant pour davantage d’équité, de solidarité et de bonne gouvernance.

Au-delà de son rôle religieux, il s’est illustré par son attachement aux principes de vérité, de droiture et de service à la communauté. Son enseignement, fondé sur la foi, la discipline et l’humilité, continuera d’inspirer ses disciples ainsi que l’ensemble de ceux qui ont bénéficié de ses conseils.

Son rappel à Dieu représente une lourde perte pour sa famille, la communauté mouride, les habitants de Guinguinéo et tous les fidèles qui appréciaient sa sagesse, son dévouement et son engagement en faveur des valeurs religieuses et humaines.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Xibaaru présente ses condoléances à la communauté Mouride.