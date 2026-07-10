Décès de Serigne Abdou Bakhi Mbacké : Ousmane Sonko salue la mémoire d’un guide religieux bienveillant

Le Président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko a réagi au rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhi Mbacké, Khalife de la famille Khassim Mbacké de Guinguinéo, décédé le jeudi 9 juillet 2026. Dans un message empreint d’émotion, il a rendu un vibrant hommage au défunt guide religieux et présenté ses condoléances à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de la communauté mouride.

« C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de Serigne Abdou Bakhi Mbacké », a-t-il déclaré, rappelant les liens qu’il entretenait avec le défunt.

Ousmane Sonko a notamment évoqué les nombreuses rencontres qu’il a eues avec le Khalife lors de ses déplacements à Guinguinéo. Il affirme avoir été marqué, à chacune de ces visites, par « une affection particulière, un accueil chaleureux et une bienveillance » que le guide religieux lui témoignait.

À cette occasion, le Président de l’Assemblée nationale a adressé ses condoléances les plus sincères à la famille du défunt, au Khalife général des Mourides, à la communauté religieuse de Guinguinéo, ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais.

Il a conclu son message par une prière en faveur du disparu : « Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon et l’accueille dans Son Paradis éternel. »