Macky Sall reçu par le Premier ministre pakistanais

Le Premier ministre du Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, a accueilli Macky Sall, ancien président du Sénégal et candidat au poste de Secrétaire général des Nations Unies, au « Prime Minister House ».

Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement pakistanais a réaffirmé l’engagement du Pakistan en faveur du multilatéralisme et son soutien au rôle central de l’ONU dans les affaires mondiales. Il a exprimé l’espoir que la future direction des Nations Unies poursuivra de manière équilibrée et efficace les trois piliers de l’organisation : paix et sécurité, développement et droits humains.

Le Premier ministre a également réitéré la volonté du Pakistan de défendre les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de garantir la mise en œuvre fidèle des résolutions du Conseil de sécurité et de promouvoir le respect du droit international et des traités internationaux, considérés comme le socle de la paix et de la prospérité mondiales.

De son côté, Macky Sall a salué les contributions de longue date du Pakistan aux Nations Unies et a félicité son leadership pour son rôle constructif dans les efforts internationaux de maintien de la paix.