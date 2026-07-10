Décès d’Idrissa Ba : Antoine Diome salue la mémoire d’un « homme aux multiples dimensions »

L’ancien ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome a rendu un vibrant hommage à Idrissa Ba, décédé récemment, exprimant sa profonde tristesse face à la disparition de celui qu’il décrit comme un homme d’engagement et de foi.

Dans une déclaration, Antoine Félix Abdoulaye Diome affirme avoir appris « avec une profonde tristesse et une vive consternation » le rappel à Dieu d’Idrissa Ba. Il souligne que le défunt était « un homme aux multiples dimensions », qui a consacré sa vie au service de l’islam.

Selon lui, Idrissa Ba laisse derrière lui l’image d’un homme animé par un engagement constant, un sens élevé du devoir et une fidélité exemplaire en amitié. « Sa disparition constitue une perte immense », a-t-il déclaré.

L’ancien ministre s’est également incliné devant la mémoire du disparu avant d’adresser ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ses amis.

Antoine Félix Abdoulaye Diome a enfin formulé des prières pour le repos de l’âme du défunt, demandant à Allah de lui pardonner ses fautes, de l’accueillir dans Son vaste Paradis, Al-Firdaws, et de lui accorder une place de choix parmi Ses élus, par la bénédiction du Prophète Mohammed (PSL).

Il a conclu son message par un ultime hommage empreint d’émotion : « Adieu mon ami ! ».