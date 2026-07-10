Fillette de 2 ans tuées à Kanel : Trois personnes interpellées

Le corps sans vie d’une fillette de deux ans a été découvert dans la nuit du 1er au 2 juillet 2026 derrière une habitation à Gourel Harane, un village du département de Kanel. Le corps présentait des marques d’étranglement, et une autopsie a été ordonnée pour déterminer la cause exacte du décès.

Dans son édition de ce vendredi, le quotidien Libération annonce que trois individus ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces personnes sont suspectées d’avoir violé et étranglé la défunte.

Arrêtés par la gendarmerie dès le 03 juillet, ils ont été déférés au parquet pour des faits présumés d’association de malfaiteurs et viol collectif suivi de meurtre sur une mineure de moins de 13 ans.