Le Pastef face à un mur constitutionnel…un coup d’arrêt qui fragilise son agenda

Le paysage politique sénégalais est en pleine effervescence après une décision retentissante du Conseil constitutionnel. Jeudi 9 juillet, les « Sages » ont invalidé le texte de révision constitutionnelle adopté la semaine dernière par l’Assemblée nationale. Ce projet, porté par le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) et ses alliés, visait à refonder en profondeur l’équilibre des pouvoirs en modifiant 29 articles de la Loi fondamentale.

L’instance constitutionnelle a justifié sa décision par une série de violations techniques et procédurales. Parmi les points saillants, le Conseil a épinglé l’absence de recettes compensatrices face à l’augmentation des moyens budgétaires prévus pour la future Cour constitutionnelle, une entorse directe à l’article 82 de la Constitution. Cette rigueur juridique a suffi à fragiliser tout l’édifice de la réforme.

Le cœur du contentieux réside également dans le refus catégorique du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, de concéder à l’exécutif la procédure du « vote bloqué ». Ce mécanisme, qui permet d’adopter un texte sans ses amendements, a été au centre d’un bras de fer institutionnel. Le Conseil constitutionnel a tranché : ce levier est applicable aux propositions de loi, marquant une victoire symbolique pour l’exécutif.

Pour le Pastef, cette invalidation constitue un coup d’arrêt brutal. La formation politique, qui souhaitait redéfinir les institutions (notamment en interdisant au président de diriger un parti et en limitant les dissolutions de l’Assemblée), se retrouve contrainte de revoir sa copie. Ce revers est d’autant plus marquant qu’il intervient dans une période où le parti cherchait à imprimer durablement sa marque sur l’État.

À l’opposé, cette décision est perçue par l’entourage du président Bassirou Diomaye Faye comme une opportunité politique majeure. En reprenant la main, le chef de l’État dispose désormais de nouvelles cartes. Il peut, selon ses priorités, soumettre sa propre version de la réforme au référendum, en vertu de l’article 51, ou tout simplement suspendre le processus.

La classe politique réagit vivement à ce tournant institutionnel. Me Oumar Youm, ancien ministre et avocat, a salué une décision qu’il qualifie de « rappel salutaire », interrogeant publiquement la capacité du camp au pouvoir à conduire des révisions d’une telle envergure. Pour l’opposition, cette censure est la preuve d’une maîtrise insuffisante des arcanes juridiques par la majorité parlementaire actuelle.

De son côté, Thierno Bocoum, président de AGIR-LES LEADERS, a célébré ce qu’il considère comme une victoire pour l’État de droit. En citant précisément les considérants du Conseil constitutionnel, les détracteurs du Pastef voient dans cet épisode la validation de leurs alertes répétées sur la conformité des projets législatifs portés par les parlementaires du camp au pouvoir.

Les experts juridiques, quant à eux, soulignent l’importance du précédent créé. Le Conseil a clarifié que le « vote bloqué » constitue un levier puissant permettant au Gouvernement de s’opposer à toute initiative parlementaire qu’il désapprouve. Cette interprétation modifie durablement le rapport de force entre l’Assemblée nationale et l’exécutif, plaçant les parlementaires dans une position plus vulnérable face au Gouvernement.

Désormais, le Pastef se trouve à la croisée des chemins. Si la coalition Diomaye Président appelle à poursuivre sereinement les consultations, la réalité politique est plus complexe. Entre la volonté de réforme affichée et les exigences strictes de la Constitution, le camp présidentiel doit désormais démontrer sa capacité à bâtir un consensus juridique, sous peine de voir ses ambitions institutionnelles durablement entravées par le juge constitutionnel.

La rédaction de Xibaaru