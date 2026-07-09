Dr Yoro Dia : « Une victoire de l’État de droit »

La décision du Conseil constitutionnel d’invalider le vote des députés sur la révision de la Constitution continue de provoquer des réactions au sein de la classe politique et des observateurs. Parmi elles, celle de l’ancien ministre et politologue Dr Yoro Dia, qui a livré son analyse sur les réseaux sociaux.

Pour lui, cet arbitrage illustre « encore une victoire de l’État de droit sur l’État légal », mettant en avant la solidité des institutions de régulation face aux initiatives parlementaires.

Au-delà de ce constat institutionnel, Yoro Dia estime que le pays doit désormais changer de cap. Selon lui, les débats constitutionnels interminables constituent un frein au développement national. « Toutes ces réformes (parlementaires ou référendaires) sont une perte de temps car le pays n’a pas un problème constitutionnel ou institutionnel mais un problème économique », tranche-t-il.

Face aux urgences, l’ancien ministre appelle les acteurs politiques à recentrer leurs priorités : « Tournons la page et concentrons-nous sur l’économie », conclut-il, résumant son mot d’ordre.