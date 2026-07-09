La Coalition Diomaye Président salue la décision du Conseil constitutionnel

La Coalition Diomaye Président a réagi à la décision rendue le 9 juillet 2026 par le Conseil constitutionnel, qui a invalidé la loi adoptée le 29 juin dernier par la majorité parlementaire. Par l’arrêt n°6/C/2026, la haute juridiction a jugé ce texte contraire à la Constitution.

Dans un communiqué publié à Dakar, la coalition félicite le président de la République pour son rôle de « gardien de la Constitution » et salue sa détermination à défendre l’État de droit. Elle l’encourage à poursuivre les consultations engagées sur les réformes en cours, présentées comme essentielles au renforcement de la démocratie sénégalaise.

La déclaration souligne que cette décision marque une étape importante dans la consolidation des institutions et la préservation des principes républicains. La coalition appelle enfin les acteurs politiques et sociaux à accompagner le processus afin de garantir le respect des lois et la stabilité du pays.