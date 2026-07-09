La réaction de Ousmane Sonko après le verdict du Conseil Constitutionnel

Suite au recours du Président Diomaye Faye, le Conseil constitutionnel a prononcé, ce jeudi, l’annulation de la procédure de révision constitutionnelle portant sur la loi n°18/2026. Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko a réagi.

«Le Conseil constitutionnel vient de prendre une décision. Au-delà des commentaires et avis que peuvent susciter les motivations retenues, une seule chose reste : cette décision s’impose à tous. Dont acte», a-t-il indiqué.

Dans un post via ses plateformes numériques, le successeur de Malick Ndiaye au perchoir d’ajouter : «Ce cycle nous rappelle qu’en démocratie, lorsque les institutions jouent leur rôle, chacune dans son périmètre d’action, aucune crise ne peut survenir.»

Ousmane Sonko assure donc, que l’Assemblée nationale continuera à exercer pleinement la mission qui lui a été confiée. «Des lois seront votées ou rejetées pour honorer les engagements pris envers ce vaillant et digne peuple», dit-il.