Le ministre de l’Intérieur plaide pour un appui renforcé au PSD

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a lancé une vaste campagne de sensibilisation pour accompagner le Plan stratégique de développement (PSD) 2025-2029 de la Direction générale de l’administration territoriale (DGAT).

Réunis ce jeudi à Dakar lors d’une table ronde, partenaires techniques et financiers, secteur privé et société civile ont été invités par le ministre Mouhamadou Mactar Cissé à soutenir ce projet, présenté comme un pilier de la modernisation de l’administration territoriale.

Dans son allocution, le ministre a rappelé que les politiques publiques prennent corps dans les territoires grâce à l’action des gouverneurs, préfets et sous-préfets. Ces derniers, a-t-il souligné, sont les relais essentiels de l’État auprès des populations, garants de la stabilité sociale et du développement local.

Face aux défis actuels, Cissé estime que l’administration territoriale doit évoluer pour répondre aux attentes des citoyens en matière de proximité, de transparence et d’efficacité. Cette ambition s’inscrit dans l’Agenda national de transformation 2050. « Faire un plan, c’est bien. Le réaliser, c’est encore mieux », a-t-il insisté, promettant de porter lui-même le plaidoyer auprès des ministères concernés, notamment celui des Finances.

Au-delà des investissements matériels et logistiques, le ministre a rappelé que la réussite de cette réforme dépend aussi de l’engagement des agents à exercer leurs missions dans le respect des principes républicains.

De son côté, Malème Amadou Niang, directeur régional de l’International Budget Partnership (IBP), a expliqué que ce plan est le fruit d’un diagnostic mené dans les quatorze régions du pays. Les consultations ont mis en évidence des contraintes majeures : manque de moyens pour accompagner les transferts de compétences, déficits en infrastructures, besoins en ressources humaines et nécessité de moderniser les services administratifs.

Le PSD 2025-2029 repose ainsi sur quatre axes principaux : transformation de l’administration territoriale, financement, renforcement des ressources humaines et digitalisation des services. Niang a appelé les partenaires internationaux, banques de développement et ambassades à aligner leurs interventions sur ces priorités afin de garantir un accès équitable à des services publics de qualité.