Affaire des faux billets : Les complices de Boughazelli se confient…

L’affaire des faux billets de banque qui a conduit en prison l’ancien député Seydina Fall alias Boughazelli fait toujours débat. Alors que toutes les personnes inculpées sont en détention provisoire, le quotidien Libération livre, dans sa parution de ce lundi, les déclarations des complices présumés de l’ex parlementaire. Il s’agit de O. Dione dit « Nguess », M. Diagne, M. Diop alias Dave et Kh. A . Dia.

Ces derniers, affirment le journal, ont pris leurs responsabilités devant les enquêteurs de la Section de recherches même si chacun a tenté de se dédouaner sur les autres.

Selon le journal, lors de son interrogatoire, Dave a révélé avoir connu Kh. Dia il y a six ans. Ils étaient des amis mais ils ne se fréquentaient pas. « Il m’a présenté au mois d’octobre O. Samb. Les deux sont venus me voir pour résoudre une affaire de virement bancaire. Mais, il restait un accord entre O. Samb et le banquier. Ils sont revenus chez moi pour me demander des billets de banque. Il y avait 550 billets de 100 euros et de 50 euros. En contrepartie, je devais leur remettre 5 millions de francs CFA ».

Pour sa part, Nguess soutient : « ma mission s’est seulement limitée à les mettre en rapport. J’ai mis en rapport Dave avec le client. C’est après la transaction que j’ai été arrêté ».

A l’instar de ses camarades, M. Diagne renseigne que c’est au début du mois de novembre qu’il a été contacté par un homme d’affaires qui lui a dit qu’il s’activait dans le trafic de faux billets. « Il m’a demandé de lui trouver quelqu’un qui pourrait lui trouver une grosse somme en billets noirs. Je l’ai mis en rapport avec Nguess qui s’active dans ce domaine. Je suis souvent avec eux mais j’ignorais qu’ils s’activaient dans le trafic de faux billets », aurait-il dit.