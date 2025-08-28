Affaire Farba Ngom : Ce que révèle la contre-expertise révèle

Une contre-expertise médico-légale concernant l’élu Mouhamadou Ngom, dit Farba, réalisée par Dr Ousmane Dièye, Pr Papa Saliou Mbaye et Pr Serigne Maguèye Gueye, révèle des conclusions alarmantes. Le rapport indique que l’état de santé de l’homme politique est totalement incompatible avec une incarcération. Selon L’Observateur, le document fait état de « complications évolutives dont une mort subite nocturne ».

Mandatés par le Pôle judiciaire et financier du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, les experts ont examiné Farba Ngom le 31 juillet 2025 au cabinet médical « Sakina / Sos Cardio ». Leur diagnostic fait état d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil sévère, jusqu’alors non diagnostiqué et non traité, accompagné d’une cardiopathie naissante et de plusieurs comorbidités (diabète ancien, obésité, antécédents cardiovasculaires).

Les conclusions dépeignent un patient à très haut risque des palpitations occasionnelles, malaises répétés, essoufflement à l’effort, fatigue chronique et somnolence durant la journée. L’échodoppler cardiaque a par ailleurs confirmé une dilatation modérée de l’oreillette gauche et de l’aorte thoracique ascendante, ce qui renforce la gravité de son état.

La polygraphie ventilatoire réalisée le 31 juillet a confirmé la présence d’un syndrome d’apnée obstructive sévère du sommeil, nécessitant une prise en charge par ventilation en pression positive continue. De plus, la spirométrie du 2 août a révélé un trouble ventilatoire obstructif léger, pouvant indiquer une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) débutante, elle-même aggravée par des antécédents tabagiques et son obésité.

Si les analyses biologiques n’ont pas montré d’anomalies majeures par rapport aux précédents bilans, les experts soulignent la dangerosité de l’association de ces pathologies, qui expose Farba Ngom à de « graves complications évolutives », pouvant entraîner une issue fatale de manière soudaine.

Détenu depuis le 27 février dernier, l’état de santé de Farba Ngom est incompatible avec la prison. Ses avocats comptent déposer dans les prochains jours une demande de liberté provisoire sur la base de ces nouveaux éléments.