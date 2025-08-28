Parcelles Assainies : Une femme arrêtée avec 100 g de haschisch

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a procédé à une interpellation dans la nuit du 26 au 27 août 2025, vers minuit, au croisement 22 des Parcelles Assainies. Une femme a été arrêtée alors qu’elle était en possession d’une plaquette de haschisch d’un poids de 100 grammes.

Selon nos informations, cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une opération menée sur la base d’un renseignement faisant état de l’existence d’un vaste réseau de trafic de drogue. Ce réseau aurait pour mode opératoire l’utilisation de femmes comme intermédiaires pour les livraisons.

Lors de la fouille de sécurité, les enquêteurs ont découvert dans le portefeuille de la mise en cause une somme de 315 000 F CFA, du haschisch en vrac ainsi que quatre billets d’un dollar américain.

Placée en garde à vue, la suspecte est actuellement entendue par les enquêteurs. L’enquête se poursuit afin de remonter la filière et d’identifier les autres membres du réseau.