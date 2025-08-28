Présumé viol sur mineur : Un commerçant de 50 ans arrêté

P. Wade, un commerçant établi au marché central de Sandiara (département de Mbour), a été placé en détention à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour le mardi 26 août. Le mis en cause, âgé de 50 ans, est accusé de « viol sur une mineure ».

Tout a commencé au mois d’avril dernier. Alors qu’elle revenait de l’école, A. Dieng est interpellée par P. Wade qui l’invite chez lui pour lui demander de lire un document. Sans arrière-pensée, rapporte « L’Observateur », A. Dieng accepte. Mais, à l’intérieur de la chambre du commerçant, la séance de lecture se transforme en un rapport sexuel non consenti. Rentrée chez elle, A. Dieng ne dit mot de sa mésaventure.

La vie reprend son cours jusqu’au mois de juillet, lorsque la mère d’A. Dieng constate que sa fille tombe souvent malade. Conduite au centre de santé de Sandiara, une grossesse de 4 mois est détectée par le gynécologue. Désarçonnée, la mère s’en ouvre à son époux qui soumet la jeune A. Dieng à un interrogatoire serré. A. Dieng craque et révèle à son père avoir été violée par le commerçant P. Wade, qui lui aurait demandé de garder le silence.

À l’issue d’une réunion de la famille Dieng, il est décidé de porter l’affaire en justice. Conscient qu’il risque la prison, P. Wade prend la fuite. Il quitte sa famille et son commerce pour se réfugier dans un lieu inconnu pendant quatre mois.

Néanmoins, la famille dépose une plainte à la brigade de gendarmerie de Sandiara. Dimanche dernier, pensant l’affaire oubliée, P. Wade refait surface et reprend son commerce. Il sera interpellé dans sa boutique par les gendarmes, informés de son retour. Conduit à la brigade, où il a été confronté à sa victime, P. Wade a reconnu avoir eu des rapports sexuels avec la jeune fille, mais a précisé que c’était avec son consentement.

Des propos balayés d’un revers de main par la mineure, une collégienne qui a déclaré avoir été contrainte par le commerçant. Au terme de sa durée légale de garde à vue, P. Wade a été déféré, le mardi, au parquet de Mbour où un mandat de dépôt a été décerné à son encontre.