Keur Socé : Un joueur décède en plein match de navétanes

Un drame est survenu ce mercredi à Keur Socé lors d’un match de football comptant pour les « Navétanes ». Opposant l’ASC Penc de Keur Socé à l’ASC Diarrekh, la rencontre a été marquée par le malaise soudain d’un jeune joueur, Barham Diouf, âgé de 19 ans, en seconde période.

Pris en charge rapidement et évacué d’abord vers le poste de santé de Keur Socé, il a ensuite été transféré au centre hospitalier régional de Kaolack, où il a malheureusement succombé quelques minutes après son admission, lit-on sur Pressafrik. Cette disparition brutale a plongé toute la commune, et en particulier la famille sportive locale, dans la consternation et l’émotion.