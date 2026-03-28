Affaire Pape Cheikh Diallo : Comment le célèbre chanteur religieux a été arrêté

La gendarmerie nationale, sous le commandement du général Martin Faye, mène une traque sans répit contre les délinquants, les criminels et les auteurs d’actes contre nature.

C’est dans ce cadre que les enquêteurs de la Brigade de recherches de la compagnie de Keur Massar, sous la supervision du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, ont réussi un nouveau coup de filet avec l’arrestation du chanteur religieux A. D.

C’est l’analyse approfondie des téléphones des suspects déjà interpellés, confiée au Centre national de lutte contre les Criminalites Numeriques (CNLC) de la gendarmerie, qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à cette célébrité. Des preuves concordantes et compromettantes ont été collectées à charge contre lui selon des informations exclusives de Seneweb.

Après ce travail remarquable, rendu possible grâce aux outils techniques et sophistiqués de la gendarmerie, les éléments de la BR de Keur Massar ont saisi leurs collègues de la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Touba.

Pendant 48 heures, des gendarmes en civil ont activement recherché le suspect dans la capitale du mouridisme, sans succès. Ass Dione a finalement été localisé à Dakar, où il aurait trouvé refuge. C’est ce samedi qu’il a été interpellé par des gendarmes en civil à bord d’un véhicule banalisé, avant d’être conduit à Keur Massar.

Le chanteur religieux est soupçonné d’être en couple avec Pape Cheikh Diallo. Il aurait également d’autres partenaires de même sexe qui n’ont pas encore été appréhendés selon des sources de Seneweb. D’autres arrestations sont attendues à l’issue de son audition.

Source : Seneweb