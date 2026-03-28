Sénégal–Pérou : les Lions s’imposent avec autorité au Stade de France

Opposé au Pérou ce samedi au Stade de France, le Sénégal a parfaitement lancé sa fenêtre internationale en s’imposant avec autorité (2-0). Une prestation maîtrisée qui confirme la belle dynamique des Lions de la Teranga.

Dominateurs dans le jeu, les Sénégalais ont rapidement pris l’ascendant sur une formation péruvienne en manque d’inspiration. C’est Nicolas Jackson qui a ouvert le score, concrétisant une domination collective bien installée. En seconde période, Ismaïla Sarr est venu sceller le sort de la rencontre avec un second but, illustrant l’efficacité offensive des Lions.

Solides défensivement et appliqués dans l’animation offensive, les hommes du Sénégal ont affiché une rigueur et une cohésion qui témoignent de leur montée en puissance à l’approche des prochaines échéances.

Un moment symbolique est venu marquer cette rencontre avant même le coup d’envoi : la présentation du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations au public du Stade de France. Une séquence forte, rappelant le statut du Sénégal, désormais référence du football africain.