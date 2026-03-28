Kolda : L’ADEPME lance un nouveau levier d’appui aux entrepreneurs

L’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) renforce sa présence territoriale avec l’installation officielle de son point focal dans la région de Kolda. Une initiative qui vise à rapprocher davantage ses services des entrepreneurs, des porteurs de projets et des PME locales.

Présidant la cérémonie, le Directeur général de l’ADEPME, Alpha Thiam, a souligné l’importance stratégique de cette implantation, qu’il qualifie d’« avancée majeure » dans la politique de territorialisation de l’agence. Selon lui, cette démarche répond à la volonté des autorités de bâtir un écosystème entrepreneurial plus inclusif, performant et résilient.

Cette action s’inscrit dans le cadre des orientations définies par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et mises en œuvre par le Premier ministre, Ousmane Sonko, en cohérence avec l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. L’objectif est clair : promouvoir un développement économique souverain, ancré dans les réalités territoriales.

Dans son allocution, le Directeur général a mis en avant les nombreuses potentialités de la région de Kolda, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’agro-industrie, de l’élevage, du commerce et de l’artisanat. Il a insisté sur la nécessité d’un accompagnement de proximité pour soutenir ces filières et favoriser leur croissance.

Le point focal nouvellement installé aura pour mission de servir d’interface entre l’ADEPME et les acteurs économiques locaux. Il devra faciliter l’accès aux dispositifs d’appui, renforcer l’accompagnement des PME et contribuer à la dynamisation du tissu entrepreneurial régional.

Le dispositif repose sur plusieurs axes majeurs, dont la proximité avec les bénéficiaires, la digitalisation des services, l’amélioration de l’offre d’accompagnement et le développement de partenariats solides avec les acteurs publics et privés.

À cet effet, Alpha Thiam a salué l’engagement des autorités locales ainsi que celui des partenaires techniques et financiers, notamment la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kolda, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, qui ont contribué à la mise en place de cette structure.

Le Directeur général a également adressé ses félicitations au point focal installé, Abdoulaye Diawo, en soulignant le caractère stratégique de sa mission. Il l’a invité à faire preuve d’engagement, de proximité et d’efficacité pour garantir le succès de cette initiative.

Au-delà de l’accompagnement des PME, cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de promotion du patriotisme économique. « Faire confiance aux entreprises nationales, promouvoir la production locale et structurer des chaînes de valeur créatrices d’emplois durables », a-t-il rappelé.

En clôturant la cérémonie, le Directeur général de l’ADEPME a appelé l’ensemble des acteurs à s’approprier ce point focal, afin d’en faire un véritable levier d’innovation, de coopération et de développement économique pour la région.

La cérémonie s’est achevée par la déclaration officielle de l’installation du point focal de l’ADEPME à Kolda, marquant ainsi une nouvelle étape dans la dynamique de soutien aux PME sénégalaises.