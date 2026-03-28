Affaire Pape Cheikh Diallo : Un chanteur de xassida arrêté

La Brigade de Recherches (BR) de la gendarmerie de Keur Massar a procédé à une nouvelle arrestation dans l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo et ses présumés complices. Cette interpellation porte à 52 le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de cette enquête. Selon des informations recueillies par nos confrères de Presaafrik, la dernière personne interpellée serait un chanteur de Xasida.

Dans ce dossier, plus d’une quarantaine de personnes ont déjà été placées sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.