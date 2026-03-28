Transports routiers : une grève partielle annoncée…le ministère de tutelle monte au front

À l’issue de la rencontre tenue le 26 mars 2026 entre le Gouvernement et les organisations syndicales du secteur des transports routiers, une partie importante des syndicats a choisi de ne pas participer au mouvement de grève initialement prévu.

Cependant, certaines organisations maintiennent leur mot d’ordre : trois jours de grève, du 30 mars au 1er avril 2026.

Dans une circulaire adressée aux gouverneurs, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a averti que cette situation pourrait provoquer des perturbations à l’approche de la fête nationale du 4 avril et de la célébration de Pâques.

Face à ces risques, il a demandé aux autorités administratives de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner et sécuriser les transporteurs qui poursuivront leurs activités.

Enfin, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de maintenir le dialogue, tout en soulignant qu’aucune entrave à la liberté de circulation des personnes et des biens ne sera tolérée.