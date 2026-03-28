Préparatifs du défilé du 4 avril : la Police nationale en ordre de marche

Ce jeudi 26 mars 2026, l’Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police nationale, a procédé à une revue des troupes mobilisées pour le défilé commémorant la fête de l’Indépendance.

Accompagné d’une délégation, le Directeur Général a supervisé les répétitions des échelons motorisés et pédestres, s’assurant de l’état d’avancement des dispositifs mis en place par les différentes unités.

À l’issue de cette inspection, Mame Seydou Ndour a donné des instructions claires afin que les détachements de la Police nationale offrent une prestation exemplaire, marquée par la rigueur, la discipline et le professionnalisme.

S’adressant directement aux troupes, il a salué leur engagement et les a encouragées à maintenir cet élan, soulignant leur détermination à garantir l’éclat et le succès de cette célébration nationale.