Dakar : La Brigade des Stupéfiants frappe un grand coup contre le trafic de drogue

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, rattachée à l’OCRTIS, a mené le 24 mars 2026 une opération de grande envergure qui a abouti à l’interpellation de trois individus et à la saisie de près de trois kilogrammes de haschisch. La drogue, conditionnée en 29 plaquettes et deux boules, a été découverte à l’issue d’une enquête minutieuse.

L’opération a été déclenchée après l’exploitation de renseignements faisant état des activités suspectes d’une ressortissante effectuant des navettes régulières entre le Maroc et le Sénégal. Les enquêteurs ont mis en place un dispositif de surveillance autour de deux points stratégiques à Keur Massar : un appartement situé près de l’hôpital et le domicile familial proche du terminus 54.

Après plusieurs jours d’observation, les policiers ont investi l’appartement de la principale mise en cause, situé au deuxième étage. Face au refus d’obtempérer, ils ont forcé la porte et découvert la suspecte dissimulée sous une table de cuisine. La fouille des lieux a permis de mettre la main sur neuf plaquettes de haschisch dans un sac plastique et du papier aluminium, vingt plaquettes dissimulées dans une machine à laver neuve, ainsi qu’une boule de drogue retrouvée dans le sac à main de la suspecte.

Outre les stupéfiants, les enquêteurs ont saisi un revolver, des téléphones portables, des bijoux et divers documents d’état civil. L’exploitation immédiate du téléphone de la mise en cause a permis de tendre un piège à l’un de ses complices. Ce dernier a été arrêté dès son arrivée sur les lieux, en possession d’une boule de 20 grammes de haschisch, d’une somme d’argent et de matériel de communication.

Conformément aux procédures, les suspects ont été informés de leurs droits, notamment celui d’être assistés par un avocat, avant d’être placés en garde à vue. La drogue et les objets saisis ont été placés sous scellés pour les besoins de l’instruction.