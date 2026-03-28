Mbacké : un individu arrêté pour pédophilie et détournement de mineur

Le Commissariat urbain de Mbacké a procédé, dans la nuit du 25 mars 2026, à l’interpellation d’un individu mis en cause pour des faits graves de pédophilie, détournement de mineur et actes contre nature. L’opération a été menée par les éléments de la Brigade de Recherches (BR), qui revenaient d’une patrouille nocturne lorsqu’ils ont été alertés qu’un suspect aurait attiré un jeune garçon dans sa chambre.

Se transportant immédiatement sur les lieux, les enquêteurs ont surpris le mis en cause en flagrant délit, alors qu’il se livrait à des attouchements sur le mineur. La victime, qui s’était présentée comme apprenti mécanicien domicilié à Touba, a été aussitôt prise en charge. Une perquisition minutieuse de la chambre du suspect a permis de découvrir un cornet de chanvre indien, une bouteille de produit cellulosique ainsi qu’un drap maculé de traces suspectes. Tous ces éléments ont été placés sous scellés pour expertise.

Entendu, le mineur a expliqué avoir été abordé par le suspect près d’une station-service, où ce dernier lui aurait proposé l’achat de chaussures pour l’attirer à son domicile. Une fois sur place, il l’a déshabillé avant de se livrer à des attouchements sexuels. Les policiers sont intervenus au moment où l’individu venait d’éjaculer. Interrogé, le mis en cause a reconnu les faits d’attouchements, tout en niant toute pénétration.

Conformément à la procédure, la victime a été conduite dans une structure hospitalière pour un examen médical complet. Le suspect, quant à lui, a été placé en garde à vue pour pédophilie, détournement de mineur, actes contre nature et détention de stupéfiants.

Les investigations ont par ailleurs révélé que le jeune garçon avait décliné une fausse identité. En réalité, il s’agissait d’un mineur en fugue depuis Dakar, sans domicile fixe entre Touba et Mbacké depuis le 18 mars 2026. C’est dans cette situation de vulnérabilité qu’il a été abordé par le mis en cause.

Grâce aux recoupements effectués par les services de police et aux avis de recherche diffusés sur les réseaux sociaux, le père de l’enfant a pu être identifié et contacté. Ce dernier s’est présenté au Commissariat urbain de Mbacké, où il a formellement reconnu son fils.