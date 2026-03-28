SR : Il menace la famille de Diomaye…et risque gros

Commerçant âgé de 29 ans et domicilié à Pikine Guinaw Rail, B. Ndiaye risque gros. Interpellé par la Section de recherches (SR) de Dakar, il est poursuivi pour offense au Chef de l’État, diffusion publique de propos injurieux, incitation à commettre un crime et menaces de mort ciblées.

Dans cette affaire, relaie Libération, tout est parti de la diffusion virale d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle le mis en cause proférait des menaces directes contre le Président Bassirou Diomaye Faye et sa famille résidant à Ndiaganiao. Dans ses propos d’une extrême gravité, il avertissait le Chef de l’État en ces termes : « Diomaye, tu peux trahir Ousmane Sonko, mais le jour où on va toucher un patriote, que tu emprisonnes ou que tu tues les gens, ta famille est à Ndiaganiao. Si on tue un patriote, on va tuer un de tes parents ».

L’enquête menée par les gendarmes de la SR a permis d’identifier et d’appréhender rapidement le suspect à son domicile. Lors de son interrogatoire, celui-ci est passé aux aveux tout en tentant de justifier ses actes par un état d’ébriété. « J’étais en état d’ivresse. Je n’étais pas conscient », a-t-il déclaré aux enquêteurs, avant de présenter ses excuses au Chef de l’État ainsi qu’aux membres de sa famille.

Malgré ses regrets, il a été déféré au parquet ce vendredi.