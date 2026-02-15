Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : 3 nouvelles arrestations

La liste s’allonge ! Trois nouvelles arrestations dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie. La brigade de recherches de Keur Massar a procédé à l’arrestation de trois présumés homosexuels dans le cadre de la délégation judiciaire ordonnée par le juge d’instruction du 1er cabinet près le tribunal de grande instance de Guédiawaye. Le trio est actuellement en garde à vue ainsi que le suspect arrêté à Mbour.

Dans cette affaire, Seneweb annonçait cet après-midi en exclusivité l’arrestation du commerçant I. M. Seck par la BR de Saly. Il a été transféré à Dakar sous bonne escorte.

Au total, 16 présumés membres de ce réseau ont été arrêtés par la gendarmerie nationale dans cette affaire d’actes contre nature et de transmission volontaire du VIH.

Source : Seneweb