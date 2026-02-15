Franc terrasse Tapha Tine et signe une 16e victoire éclatante

Émile François Gomis, dit Émile François Gomis, a remporté ce dimanche un succès marquant en dominant Tapha Tine lors d’un combat éclair disputé à l’Arène nationale.

Après un court round d’observation d’environ une minute, le lutteur originaire des Parcelles-Assainies a rapidement pris l’initiative. Explosif dans son engagement, le lieutenant de Modou Lo a réussi une prise décisive qui a envoyé son adversaire au sol, mettant fin au combat en quelques secondes.

Grâce à cette nouvelle victoire, Franc, 33 ans, confirme sa progression constante et renforce son statut de sérieux prétendant aux sommets de la lutte sénégalaise.