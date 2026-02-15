Trafic de drogue : Quatre kilogrammes de chanvre indien saisis à Sédhiou

Une nouvelle opération antidrogue a été menée par les forces de l’ordre dans la région de Sédhiou, où une patrouille nocturne a permis l’interpellation d’un individu en possession de stupéfiants.

L’intervention s’est déroulée aux environs de 2 h 30 dans le secteur de Diana Bah, localité voisine de Dianah Malary. Les agents en mission ont intercepté un homme circulant à moto dont le comportement a éveillé leurs soupçons.

Identifié sous les initiales O. Baldé, cultivateur âgé de 28 ans et domicilié à Saré, dans la commune de Niagha (département de Goudomp), le suspect transportait quatre kilogrammes de chanvre indien. Marié et père de trois enfants, il aurait quitté la zone du Fogny et se dirigeait vers la Guinée-Bissau, où il comptait écouler la marchandise, selon les premiers éléments de l’enquête.

Surpris en flagrant délit de détention de drogue, il a été immédiatement interpellé puis conduit à l’unité de gendarmerie pour les besoins de l’enquête et l’ouverture d’une procédure judiciaire.