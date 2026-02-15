Géopolitique de l’eau : Aminata Touré promeut le modèle du fleuve Sénégal à Munich

Aminata Touré, haute représentante du président Bassirou Diomaye Faye, a participé ce dimanche 15 février à un panel consacré à la géopolitique de l’eau, organisé en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité.

Lors de cette rencontre internationale, l’ancienne Première ministre du Sénégal a invité la communauté mondiale à s’inspirer de l’exemple africain en matière de gestion concertée des ressources hydriques. Dans un message publié sur sa page Facebook, elle a rappelé que le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et le Mali avaient fait preuve d’anticipation en créant dès 1972 l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), dédiée à une gestion intégrée et durable du bassin du fleuve Sénégal.

Selon elle, cette initiative constitue aujourd’hui une réponse pertinente face à la multiplication des tensions liées à la raréfaction et au partage de l’eau douce à l’échelle mondiale.

Aminata Touré a conclu en présentant l’OMVS comme une démonstration que la coopération africaine peut produire des résultats concrets, estimant que l’unité du continent demeure un levier essentiel pour combattre la pauvreté et renforcer la sécurité des populations africaines.