Affaire West African Energy : nouveau revers pour Moustapha Ndiaye face à Samuel Sarr

Le bras de fer entre les actionnaires de West African Energy (WAE) se poursuit de plus belle. Le 17 mars, le Tribunal de commerce de Dakar a tranché en faveur de la société Afrinvest, représentée par Samuel Sarr, en annulant le procès-verbal du Conseil d’administration du 20 janvier 2025.

Cette réunion, convoquée par Moustapha Ndiaye, portait sur deux décisions stratégiques pour la gestion de l’entreprise : le transfert du siège social et l’autorisation de signature d’une convention d’avance de trésorerie. Par la même décision, le tribunal a condamné Moustapha Ndiaye ainsi que les sociétés Groupe Citaf International, Locafrique Holding SA et Senelec SA aux dépens, détaille Libération, qui donne l’information.

Ce verdict constitue un tournant majeur pour Samuel Sarr. L’actionnaire et directeur général de WAE a toujours contesté la qualité de PCA de Moustapha Ndiaye, à l’origine des poursuites pénales qui avaient conduit à son placement sous mandat de dépôt à la fin novembre 2024. S’il bénéficie depuis d’une liberté provisoire, celle-ci était assortie d’une assignation à résidence et du port d’un bracelet électronique dans le cadre de l’instruction.

Cette décision s’ajoute à une précédente victoire judiciaire : l’annulation par la Chambre d’accusation du renvoi de Samuel Sarr en correctionnelle pour vice de forme. Les avocats de l’ancien ministre de l’Énergie sous l’ère Abdoulaye Wade entendent désormais tirer toutes les conséquences de ce jugement qui, selon le quotidien d’information, fragilise la légitimité des actes de gestion posés par la partie adverse.