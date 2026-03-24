Procès pour viols : 18 ans de réclusion requis contre Tariq Ramadan

Une peine de 18 ans de réclusion criminelle a été requise ce mardi au procès pour viols de l’islamologue suisse Tariq Ramadan, jugé par défaut et à huis clos par la cour criminelle départementale de Paris.

Le prédicateur, qui ne s’est jamais présenté à son procès, est accusé d’avoir violé trois femmes. La cour criminelle a délivré un mandat d’arrêt à son encontre

Le parquet général a aussi demandé un mandat d’arrêt à l’encontre de l’accusé qui ne s’est pas présenté à la justice française depuis l’ouverture de son procès, ainsi qu’une interdiction définitive du territoire français une fois sa peine purgée.

«L’avocat général a, durant plus de trois heures, démontré l’immense culpabilité de Tariq Ramadan. Qu’il soit présent à l’audience ou pas, je pense que les réquisitions auraient été les mêmes : implacables», a commenté au Figaro Me David-Olivier Kaminski, avocat de Henda Ayari.