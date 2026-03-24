DIC : Modou Mbacké Bara Dolly libre après son audition

Serigne Modou Mbacké Bara Dolly est sorti libre des locaux de la Division des investigations criminelles (DIC) où il a été convoqué ce mardi. Le responsable de l’APR à Touba reste à la disposition de la justice selon des sources de Seneweb. Il était accompagné de son petit frère Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly et de ses avocats, dont Maitres El Hadj Diouf, Aboubacry Barro et Oumar Youm.

Pour comprendre cette convocation, il faut remonter à l’ère du régime Wade. « Entre 2005 et 2006, j’ai fait connaissance d’une dame qui m’a invité chez elle à Berlin en tant que disciple et son marabout », explique-t-il.

Deux ans plus tard, « en 2008, elle m’a exprimé son souhait de venir s’investir au Sénégal pour achever les travaux de sa clinique médicale. Elle m’a déclaré que certains de ses amis de nationalité étrangère souhaitaient acquérir cinq hectares destinés à l’agriculture au Sénégal».

De retour au pays, la dame a annoncé que chacun percevra une commission lors de l’achat des champs. « Après une visite des champs dans le Fouta, les acquéreurs ont mis sur la table 50 000 euros. La dame avait une commission de 13 000 euros et j’ai reçu cette même somme comme commission », précise-t-il.

Mais le projet a tourné court. « Les acquéreurs ont constaté que les eaux du fleuve avaient envahi les champs et ils ont renoncé au projet avant de rentrer en Allemagne ».

C’est alors que naît le litige. « Quelques jours après, la dame m’a demandé de restituer ma commission. J’ai refusé de lui remettre l’argent en l’absence des acquéreurs », affirme-t-il.

La dame s’est tournée alors vers le khalife général des mourides de l’époque. « Elle s’est rendue auprès de Serigne El Hadj Bara Mbacké Falilou pour me vilipender. Le khalife m’a contacté par la suite pour me rapporter les propos de la dame. J’ai donné ma version des faits ». Mais « après son retour à Dakar, elle a porté plainte contre moi ».

La suite serait brutale. « Les policiers de la DIC m’ont retrouvé dans un restaurant de la place et m’ont embarqué à bord de leur véhicule avant de me mettre directement au violon. Après m’avoir reconnu, les policiers m’ont présenté leurs excuses ».

L’affaire s’est réglée finalement par un remboursement intégral. « J’ai pris l’engagement de rembourser l’argent, estimé au total à 8 millions de francs CFA. Tout a été restitué. Après 18 ans, on a rouvert le dossier », dit-il.

Serigne Modou Mbacké Bara Dolly ne cache pas son amertume face à cette nouvelle convocation, qu’il perçoit comme une tentative de le déstabiliser.

Source : Seneweb