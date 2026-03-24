Ousmane Sonko lance le « New Deal technologique »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a donné, ce mardi 24 mars 2026, le coup d’envoi des projets phares du « New Deal technologique », une initiative destinée à accélérer la digitalisation de l’administration sénégalaise.

Parmi les mesures annoncées figure une hausse spectaculaire de la capacité du réseau national : la bande passante passera de 600 mégabits à 20 gigabits. En parallèle, un programme de connectivité universelle prévoit un accès gratuit à internet pour plus d’un million de citoyens, avec une priorité accordée aux zones rurales et enclavées.

« La transformation numérique ne peut se réduire à une exigence politique », a souligné Ousmane Sonko, appelant à une mobilisation collective des acteurs publics. Il a insisté sur l’interopérabilité des systèmes, jugée indispensable pour mettre fin aux lenteurs administratives et aux coûts superflus.

Au cœur de cette réforme se trouve le Guichet Unique du Citoyen, une plateforme centralisée permettant aux Sénégalais d’effectuer toutes leurs démarches administratives – comme la demande de casier judiciaire – directement depuis leur téléphone portable. La diaspora bénéficiera également de cette simplification grâce au dispositif e-Consulat.

Pour garantir la sécurité des données, le gouvernement mise sur un hébergement national via le déploiement du cloud dans les data centers de Diamniadio et d’Orana. Le programme inclut aussi un soutien renforcé à l’écosystème entrepreneurial à travers le Start-up Act, ainsi qu’une stratégie de cybersécurité alignée sur les standards internationaux.

En conclusion, le Premier ministre a rappelé la portée citoyenne de ce chantier : « Le New Deal technologique n’est pas un simple programme. C’est un engagement. Derrière chaque innovation, il y a des Sénégalais en quête de services publics plus accessibles, plus rapides et plus efficaces. »