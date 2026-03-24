Révélations Financial Times : Le FDR dénonce des « emprunts toxiques » du gouvernement

Le Front pour la Démocratie et la République (FDR) a vivement réagi, ce mardi 24 mars 2026, à des révélations publiées par le Financial Times concernant sur des supposées opérations financières menées par le gouvernement sénégalais. Selon le mouvement d’opposition, l’exécutif dirigé par Ousmane Sonko aurait contracté, dans la plus grande opacité, des emprunts massifs avoisinant un milliard de dollars, plaçant ainsi le pays « sous hypothèque ».

Le FDR accuse le Premier ministre d’avoir recours à des mécanismes jugés dangereux, tels que les Total Return Swaps (TRS), instruments financiers souvent associés à des économies fragilisées. Le communiqué rappelle que l’investisseur américain Warren Buffett avait qualifié ces produits d’« armes financières de destruction massive », en raison des risques systémiques qu’ils comportent.

Selon l’opposition, ces montages menacent directement la souveraineté nationale : en cas de défaut de paiement, les banques privées étrangères seraient prioritaires sur les ressources de l’État, au détriment du financement des écoles, hôpitaux ou infrastructures. Le FDR souligne également que les agences de notation Moody’s et S&P ont récemment dégradé la note du Sénégal, renforçant la crainte d’une crise financière.

Le gouvernement, par la voix du ministère des Finances et du Budget, a tenté de rassurer en évoquant une autorisation d’endettement votée en 2025. Mais pour le FDR, ce démenti ne répond pas aux accusations de recours à des emprunts « toxiques » et « dissimulés ».

Face à ce qu’il qualifie de « débâcle financière », le FDR exige la publication intégrale des contrats conclus avec Africa Finance Corporation et First Abu Dhabi Bank, incluant les actifs mis en gage, les charges financières annuelles et les commissions versées. Le mouvement appelle également l’Assemblée nationale à mettre en place une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur ces transactions.

Enfin, le FDR invite les « forces vives de la nation » à se mobiliser afin de contraindre le gouvernement à respecter ses obligations de transparence et de bonne gouvernance.