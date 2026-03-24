AN 2 DE SON ARRIVÉE AU POUVOIR : Diomaye ou la doctrine politique de la paix comme fondement de la transformation du Sénégal

Rassembler, réconcilier et pacifier constituent, à juste titre, un triptyque central dans la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République. À rebours des lectures classiques centrées sur les réalisations matérielles, les deux premières années de gouvernance du Président Bassirou Diomaye Faye révèlent une orientation plus profonde : l’émergence d’une véritable doctrine politique de la paix comme fondement de la stabilité, de la cohésion nationale et du développement.

En effet dans un pays comme le nôtre où les liens de parenté sont très profonds, la paix doit valoir tous les sacrifices et le Président de la République en est conscient. Dans un tel contexte, la paix ne relève pas uniquement d’un idéal moral : elle constitue un véritable actif stratégique national, indispensable à la préservation des équilibres sociaux et politiques. C’est pourquoi, depuis son arrivée au pouvoir, il ne rate aucune occasion d’inviter ses compatriotes à faire de la paix leur cheval de bataille pour un Sénégal juste, prospère et développé. La paix, dans cette vision, n’est pas seulement une valeur : elle devient une infrastructure invisible du développement.

Son premier discours à la Nation, un acte fondateur.

Son premier discours à la Nation, le 04 avril 2024, avait donné les signes annonciateurs d’un Président de la République pour qui la paix vaut tous les sacrifices. Plus qu’un message circonstanciel, ce discours apparaît comme un véritable acte fondateur, traduisant une volonté de rupture avec les dynamiques de tension et de fragmentation. « Mon rôle, et je compte l’assumer pleinement, est de tendre la main à toutes et à tous, pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier, afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre cher pays », a déclaré le Chef d’Etat qui venait fraîchement d’être élu dès le premier le 24 mars de cette même année.

31 décembre 2024 : La paix comme levier stratégique de développement en Casamance

Lors de son discours à la Nation du 31 décembre 2024, le Président de la République a réaffirmé son engagement à instaurer une paix définitive en Casamance. À travers cette déclaration, le Chef de l’État opère un déplacement majeur : il inscrit la paix non plus seulement dans le registre sécuritaire, mais dans celui de la planification économique et territoriale._ Le chef de l’État expliquait, en effet, que cette paix est essentielle à la réussite des projets de développement inclus dans la vision Sénégal 2050, particulièrement dans le pôle économique sud. « La paix en Casamance n’est pas une option, mais un impératif », déclarait-il avant de souligner que l’absence de stabilité freine les initiatives de développement dans cette région riche en ressources naturelles et dotée d’un potentiel économique stratégique. Le chef de l’État avait poursuit en insistant sur le fait qu’une paix durable en Casamance constitue la pierre angulaire des efforts visant à réaliser les objectifs de la vision Sénégal 2050, un plan ambitieux visant à faire du pays un hub de prospérité économique et sociale. La Casamance apparaît ainsi comme un véritable laboratoire de la doctrine présidentielle, où la pacification devient une condition préalable à l’investissement, à la valorisation des ressources et à l’intégration économique. Sans paix, il n’y a ni marché, ni investissement, ni transformation structurelle.

23 février 2025 : Consolidation de la paix et coopération régionale

Aucun pays ne peut se développer sans une paix durable. Conscient de cela, le Président de la République ne rate aucune occasion d’insister sur cette première richesse de notre pays. Profitant, en effet, du Conseil des ministres du 23 février 2025, le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement en faveur de la paix et du développement en Casamance. Il a salué les efforts ayant conduit à la signature, le 23 février 2025 à Bissau, d’un accord de paix durable pour la région. Cet épisode illustre également une dimension essentielle de sa gouvernance : la diplomatie de la paix, fondée sur la coopération régionale et le dialogue politique. Il en avait en effet profité pour exprimer sa gratitude au Président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, pour son rôle clé dans la facilitation des négociations tout en réitérant sa disponibilité à collaborer avec toutes les parties prenantes afin de consolider cette paix et de relancer les activités économiques et sociales en Casamance.

25 septembre 2025 : À la tribune des Nations Unies, la paix comme engagement international

À la tribune des Nations Unies, le Président de la République a porté un plaidoyer fort en faveur de la paix. Il inscrit ainsi son action dans une perspective panafricaine, positionnant le Sénégal comme un acteur engagé dans la réforme du financement des opérations de paix sur le continent. « La paix et la sécurité ont un prix. Donnons-nous les moyens de l’assumer par un financement prévisible et pérenne des opérations de soutien à la paix en Afrique, avec des équipements adéquats, et des mandats et règles d’engagement robustes. C’est la seule façon de faire face au fléau du terrorisme et de rétablir un minimum de sécurité et de stabilité dans les zones affectées», plaidait avec force le Président de la République qui renouvelait devant ses pairs la solidarité du Sénégal envers les pays frères engagés au quotidien dans la lutte contre le terrorisme. Cette prise de position traduit une projection internationale de sa doctrine de gouvernance interne, fondée sur la stabilité comme condition du développement.

21 décembre 2025 : Le Président tend la main à ses frères et cousins Diolas pour rejoindre le processus de paix en Casamance

Une gouvernance de paix. Il ne rate jamais l’occasion pour nous le rappeler. En tournée économique en Casamance, le Président a réaffirmé son engagement en faveur de la paix. En effet, il avait encore lancé un appel solennel pour le retour définitif de la paix dans la zone. Bassirou Diomaye Faye qui était, dans la matinée du 21 décembre, de passage à Dar Es Salam, dans la commune de Nyassia, a insisté sur l’impératif de travailler ensemble pour une stabilité dans le Sud. « La paix vaut tous les sacrifices, elle vaut tous les efforts », avait-il déclaré devant le maire de la commune, des autorités locales et des membres du gouvernement. Au-delà des discours institutionnels, cette démarche traduit une véritable pédagogie politique de la paix, mobilisant les ressorts culturels, sociaux et affectifs propres à la société sénégalaise. Il avait aussi lancé un appel solennel aux membres du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) encore en rébellion. « Je profite de cette prise de parole pour appeler tous mes frères et sœurs, pour ne pas dire mes cousins qui sont dans la rébellion, de rejoindre le processus de paix qui est engagé avec des factions avec lesquelles nous avons des résultats encourageants », dixit le président de la République Bassirou Diomaye Faye qui tendait ainsi la main aux combattants.

31 décembre 2025 : : La paix et l’unité comme boussole de l’action publique.

La paix et l’unité nationale ont été placées au sommet des priorités présidentielles. Elles apparaissent comme les fondements structurants de toute action publique, au-delà des politiques sectorielles. Conscient de la portée de la magistrature suprême, le chef de l’État a rappelé que la « haute charge » qui lui a été confiée impose une hauteur d’esprit constante et un sens aigu du devoir. Il s’est encore engagé à exercer sa mission avec humilité, écoute et lucidité, assurant que l’intérêt général demeurera toujours le fil conducteur de son action. « Rien ne sera jamais placé au-dessus de la paix, de l’unité et de l’intégrité du Sénégal », avait-il déclaré avec fermeté.

21 mars 2026 : Une paix ancrée dans les valeurs sociales et spirituelles

Moment de communion, de pardon et de solidarité, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a profité de la fête de Korité pour réaffirmer la volonté de l’État de poursuivre ses efforts pour la paix. Il inscrit ainsi son message dans une dimension sociétale et spirituelle, renforçant les bases culturelles de la cohésion nationale. Saluant l’esprit de solidarité et de cohésion qui a marqué le mois de Ramadan au Sénégal, le chef de l’État a mis en avant « la force de la nation » tout en décrivant le Sénégal comme une communauté « soudée, fidèle à ses valeurs de solidarité, de respect et de fraternité ». Il a poursuivi son discours en invitant les Sénégalais à faire perdurer cet esprit au-delà du Ramadan, appelant à l’unité et au sens des responsabilités pour continuer à faire avancer le pays. « L’essentiel aujourd’hui, c’est de faire vivre cet esprit au-delà du Ramadan », avait-il déclaré, adressant également une pensée fraternelle à tous les compatriotes, toutes confessions confondues, partageant des valeurs de foi, de paix et de solidarité. Il concluait en formulant des prières pour le pays, invoquant des bénédictions pour le Sénégal et appelant à la consolidation des valeurs de paix et de solidarité.

Au terme de ces deux années, la gouvernance du Président Bassirou Diomaye Faye ne peut être pleinement appréhendée à travers le seul prisme des réalisations matérielles.

Elle repose sur un pari plus fondamental : faire de la paix le socle d’une transformation durable du Sénégal. En réduisant les incertitudes, en sécurisant les investissements et en renforçant la confiance collective, la paix devient un levier stratégique de transformation économique et sociale.

Dans un contexte régional marqué par les instabilités, ce choix pourrait constituer l’un des héritages politiques les plus structurants de son magistère.

Bassirou DIENG, Journaliste, Président du Mouvement Sunu Sénégal Si Kaname, Membre du Conseil des Leaders et de la Taskforce Communication de la Coalition Diomaye Président, Coordonnateur de la Coalition Diomaye Président de la Commune de Tivaouane DiackSao et Président du Comité Ad hoc départemental de la Coalition