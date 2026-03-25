An 2 de Diomaye…Deux chantiers majeurs toujours inachevés du duo

Deux ans après l’alternance historique du 24 mars 2024, l’heure est au premier grand inventaire pour le régime de Bassirou Diomaye Faye. Si l’enthousiasme des débuts reste vivace dans certains bastions, une ombre imposante plane sur ce deuxième anniversaire : celle d’une justice qui tarde à solder les comptes du passé. Entre promesses de rupture et réalités du pouvoir, le tandem exécutif joue sa crédibilité auprès d’une jeunesse qui l’a porté au sommet.

L’accession au pouvoir de Bassirou Diomaye Diakhar Faye restera gravée comme le triomphe d’une « résistance » juvénile sans précédent. Durant trois années de braise, de 2021 à 2024, des milliers de jeunes Sénégalais se sont érigés en boucliers humains pour protéger le projet porté par le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). C’est ce sacrifice, marqué par des manifestations d’une rare intensité contre le régime sortant, qui a permis de briser les verrous carcéraux et d’imposer une victoire dès le premier tour, transformant la rue en véritable levier de légitimité démocratique.

Dès sa prestation de serment, le président Bassirou Diomaye Faye a envoyé un signal politique fort en nommant Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Ce choix, loin d’être une surprise, a scellé l’image d’un pouvoir bicéphale où le mentor et le disciple fusionnent pour diriger l’État. Cette alliance, symbole de la loyauté post-carcérale, portait en elle l’espoir d’une refondation systémique où la justice ne serait plus un instrument de répression, mais un pilier de la reconstruction nationale.

Cependant, à l’heure du bilan de mi-mandat, la reddition des comptes, pierre angulaire du programme « Jub, Jubal, Jubanti », ressemble à un chantier enlisé. Si des audits ont été lancés dans plusieurs directions nationales et sociétés d’État, les résultats tangibles se font attendre. Pour une grande partie de l’opinion, la traque des biens mal acquis et la sanction des détournements de deniers publics sous l’ancien magistère piétinent, laissant place à un sentiment de « surplace » administratif qui contraste avec la virulence des discours de campagne.

Le problème de la justice pour les « martyrs » des manifestations politiques est sans doute la tache la plus sombre de ce bilan de deux ans. Malgré les engagements répétés de faire la lumière sur les dizaines de décès survenus lors des heurts avec les forces de l’ordre, aucune procédure judiciaire d’envergure n’a encore abouti à des condamnations exemplaires. Les familles des victimes, qui espéraient voir les donneurs d’ordres et les exécutants répondre de leurs actes, se retrouvent aujourd’hui face à un silence institutionnel pesant.

L’épineux dossier de la loi d’amnistie, votée in extremis sous Macky Sall, constitue le principal point de friction. Bien que le régime actuel dispose de la légitimité pour abroger ou contourner certains verrous, l’appareil d’État semble hésiter à rouvrir la boîte de Pandore. Cette prudence, interprétée par certains comme une volonté de préserver la paix civile, est vécue par d’autres comme une trahison morale envers ceux qui ont payé de leur vie l’avènement de ce nouveau système.

Sur le terrain de la reddition des comptes, le gouvernement peine à rassurer sur l’impartialité des enquêtes. Les critiques fusent, dénonçant un risque de « chasse aux sorcières » sélective ou, à l’inverse, une complaisance envers certains cadres ralliés à la nouvelle mouvance. Cette perception d’une justice à géométrie variable érode lentement le capital de confiance de la jeunesse, qui attendait une rupture nette avec les pratiques d’arrangement politique héritées des décennies passées.

Le contraste est saisissant entre la rapidité des réformes institutionnelles et la lenteur du traitement des dossiers de sang. Alors que le pays s’engage dans des réformes économiques majeures, le poids non résolu des victimes des manifestations agit comme un boulet éthique. Pour les organisations de défense des droits de l’homme, l’absence de procès publics et transparents fragilise l’idée même d’un « Sénégal nouveau » où l’impunité n’aurait plus droit de cité.

Ces deux premières années de gouvernance Diomaye-Sonko révèlent la complexité de passer de la rhétorique de la résistance à l’exercice de la justice d’État. Si le duo exécutif dispose encore de temps pour rectifier le tir, le malaise persistant autour de la reddition des comptes et du sort des martyrs pourrait, à terme, transformer le socle de leur soutien populaire en un foyer de contestation. La réussite de la seconde moitié du mandat dépendra, sans nul doute, de leur capacité à offrir au peuple sénégalais la vérité qu’ils lui avaient promise.

La rédaction de Xibaaru