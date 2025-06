Agents sous bracelets électroniques : Le syndicat des impôts et domaine dans tous ses états

Le Syndicat Autonome des Agents des Impôts et des Domaines (SAID) a exprimé ce vendredi sa profonde indignation suite à la décision de placer plusieurs de ses membres sous bracelets électroniques. Cette mesure, prise pour des faits reprochés, est jugée comme une atteinte grave à la dignité professionnelle des agents, qui agissaient selon le cadre légal et réglementaire de leurs fonctions.

Le SAID souligne que ces agents, exerçant un rôle central dans l’administration fiscale et le respect des lois sénégalaises, méritent « respect et protection » plutôt qu’un traitement dégradant. Cette situation risque de ternir leur réputation, d’affecter leur moral et de porter préjudice à l’image de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID), un pilier essentiel de la gestion publique.

Dans ce contexte difficile, le Bureau Exécutif National (BEN) du SAID réaffirme son « soutien indéfectible » aux agents visés, leur assurant une « pleine solidarité » et mettant à leur disposition tout l’appui nécessaire pour surmonter cette épreuve. Le syndicat exhorte les autorités compétentes à « revoir cette décision » et se réserve le droit d’engager des actions syndicales pour défendre la dignité et les droits de ses membres.