Le navire de l’opposition dérive…le silence de Karim intrigue

La scène politique sénégalaise est actuellement le théâtre de bouleversements majeurs, marqués par une série d’arrestations, un silence assourdissant de figures clés, de l’opposition et une désorientation palpable au sein de partis historiques. Cette période, empreinte d’incertitudes, soulève de nombreuses questions quant à l’avenir démocratique du pays.

Ces derniers mois, le Sénégal est le théâtre d’une recrudescence d’arrestations, ciblant aussi bien des figures de l’opposition, des activistes de la société civile que des journalistes. Ces interpellations, souvent justifiées par des motifs tels que «diffamation» ou «diffusion de fausses nouvelles», sont perçues par de nombreux observateurs comme une tentative d’étouffer les voix discordantes et de museler l’opposition. Bachir Fofana est le dernier de cette longue liste de personnes interpellées.

Les défenseurs des droits de l’homme s’alarment de cette tendance, craignant une régression des libertés fondamentales. Dans une récente sortie suite à l’arrestation de Bachir Fofana, Alioune Tine avait appelé à éviter de «judiciarier le débat politique». « Dans le contexte de la transition politique sénégalaise actuelle, ou l’on observe une dynamique démocratique nouvelle avec une opinion publique plus exigeante, il n’est pas souhaité de judiciariser le débat politique. Le président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye pourrait saisir ses conseillers en communication et ses conseillers juridiques pour faire un démenti, en donnant toutes les informations utiles susceptibles d’édifier l’opinion sur la transparence de sa gestion et à la limite accompagnée d’une mise en garde ferme. Ça suffit largement », a réagi le droit de l’hommiste.

Au milieu de cette effervescence politique, le silence de Karim Wade, figure majeure du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, est particulièrement frappant. Alors que son parti traverse une zone de fortes turbulences et que de nombreux membres sont partis ou «chassés», il reste mutique, sans prendre position publiquement ni sur les événements en cours, ni sur la stratégie à adopter pour le PDS.

Ce mutisme est d’autant plus remarqué que Karim Wade, malgré son exil auto-imposé, est toujours considéré par une frange du PDS comme son leader naturel ou son successeur désigné. Son absence de réaction est diversement interprétée. Certains y voient une stratégie pour ne pas attiser davantage les tensions, d’autres y perçoivent un désintérêt ou une incapacité à diriger le parti dans un contexte aussi complexe. Quelle que soit la raison, ce silence pèse lourdement sur la dynamique interne du PDS et sur la perception publique de sa capacité à rebondir.

Le Parti Démocratique Sénégalais, autrefois une force politique dominante sous la houlette d’Abdoulaye Wade, semble aujourd’hui naviguer en eaux troubles. Orphelin de son leader historique affaibli par l’âge et confronté au silence énigmatique de Karim Wade, le parti peine à trouver une direction claire et une voix unifiée.

Cette vague d’arrestations est une bonne occasion politique pour Karim Wade. Même s’il est loin du pays, il devait prendre le temps d’afficher sa position comme l’ont fait les autres partis politiques. L’Alliance Pour la République (APR) profite de la moindre petite occasion pour s’afficher. Pendant ce temps, le PDS semble se perdre dans son silence.

Les dissensions internes ne facilitent pas les choses à Karim Wade. Le parti semble déchiré entre différentes factions et stratégies, rendant difficile toute action concertée. Cette situation de « navire sans leader » fragilise considérablement le PDS à l’approche d’échéances électorales importantes. Sa capacité à se réinventer, à proposer une alternative crédible et à fédérer ses troupes sera déterminante pour son avenir dans le paysage politique sénégalais, de plus en plus fragmenté et polarisé

La situation politique au Sénégal est donc à un tournant. La recrudescence des arrestations, le silence de figures clés et la désorientation de partis majeurs comme le PDS dessinent un tableau complexe et incertain. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si le pays parviendra à surmonter ces tensions politiques. Le rôle de la société civile, des acteurs politiques et des institutions sera essentiel pour naviguer dans cette période délicate et trouver des voies de dialogue et d’apaisement.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn