Un bébé de 18 mois retrouvé mort de faim…les parents arrêtés

Le corps sans vie d’un bébé a été retrouvé à son domicile de Bourges, dans le Cher.

C’est sa mère qui a donné l’alerte mardi. Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de l’enfant de 18 mois.

Le petit, très amaigri, se trouvait dans un logement insalubre. Une autopsie a été pratiquée et a révélé que le bébé était mort de dénutrition et déshydratation.

Les parents ont été interpellés et placés en garde à vue. La mère, âgée de 26 ans, et le père, âgé de 28 ans, qui disent vivre en partie séparés, étaient jeudi soir en cours de présentation devant le juge d’instruction. Leur placement en détention provisoire a été requis.

Quant aux deux autres enfants du couple, ils ont été placés et des investigations sont en cours pour déterminer s’ils ont subi des maltraitances.

