AIBD : Cheikh Bamba Dièye annonce un plan de restructuration

Cheikh Bamba Dièye, annonce un plan de restructuration de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD SA) qu’il dirige, pour l’aider à retrouver sa santé financière. Le directeur général veut rééquilibrer la boîte et en faire un outil de développement.

«Nous allons mettre en place dès lundi, une commission ad-hoc que nous partagerons entre la direction générale, les partenaires sociaux et toute l’expertise dont nous aurons besoin pour y aller le plus rapidement possible, pour que l’AIBD retrouve sa santé financière», a dit laissé entendre à l’issue d’un séminaire de réflexion pour une contribution au projet de restructuration de l’AIBD.

Selon lui, entre 2022 et 2024, l’AIBD est passé de 275 à 938 agents. Des données qui proviennent, selon lui, de l’audit personnel, organisationnel et sur les marchés de l’AIBD.

«Ce qui nous importe le plus, c’est d’assurer l’intérêt matériel et moral des travailleurs, la survie et l’équilibre de la boîte et cela passe nécessairement par cette restructuration», a-t-il insisté.

«Cette mesure », ajoute-t-il, « n’est dirigée contre personne. Elle va juste dans le sens de rétablir les équilibres nécessaires à l’AIBD pour lui permettre de remplir ses missions ».