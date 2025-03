Alioune Tine : « Les responsables de crimes économiques doivent répondre devant la justice »

Le rapport de la Cour des Comptes fait encore couler de l’encre. La dépravation sans précédent des finances publiques sous Macky Sall que le document a révélé, fait réagir les acteurs de la société civile sénégalaise effarés par l’ampleur des dégâts.

Invité de l’émission Objection de ce dimanche sur Sud Fm, le fondateur d’AfrikaJom Center, Alioune Tine est catégorique sur la suite à donner au rapport de la Cour des Comptes. Selon lui, « ce que nous devons faire au regard de ce rapport, c’est comment avoir un consensus sur le fait que les crimes économiques doivent être punis et que les responsables des crimes économiques doivent répondre devant la justice ».

Ce dont il est question, d’après M.Tine, « c’est de récupérer cet argent ». Toutefois, s’empresse-t-il de préciser, « c’est un impératif catégorique [de recouvrer les deniers publics détournés], mais il faut le faire dans la sérénité et avec le dialogue ».

Ainsi, la figure de proue de la société civile opte pour la solution ébauchée par le ministre de la justice, Ousmane Diagne. « Je suis d’accord avec le ministre de la justice, dit-il, avec cette pédagogie qui consiste à voir comment récupérer l’argent sans avoir systématiquement recours à la prison. C’est difficile mais il faut être réaliste parce qu’on a tellement de fronts par les temps qui courent ».

Alioune Tine a, en outre, apporté la réplique à ceux qui, comme l’ancien président Macky Sall, jettent le discrédit sur la Cour des Comptes arguant que celle-ci a elle-même certifié les comptes de l’État pendant la période sous revue. « Qu’on le veuille ou non, la Cour des Comptes fait partie de nos organes les plus légitimes et les plus compétents. Elle est sollicitée même sur le plan africain », rétorque Alioune Tine repris par Seneweb.