Aldiouma Sow attaque le maire de Dakar Abass Fall

Dans une publication sur sa page Facebook, Aldiouma Sow s’est livré à une critique virulente contre le maire de Dakar, Abass Fall, qu’il accuse de détenir « la palme du maire le plus mal élu de l’histoire politique du Sénégal ».

Selon lui, l’édile de la capitale devrait « se taire et raser les murs » plutôt que de s’exposer médiatiquement. Il rappelle notamment la transformation de la salle de réunion du Petit Palais en permanence politique, malgré l’opposition de plusieurs cadres dont il affirme avoir fait partie. Pour Aldiouma Sow, ce lieu reste le symbole de « manœuvres politiciennes et machiavéliques » ayant conduit à l’imposition d’Abass Fall à la tête de la Ville de Dakar. Il prédit que cette salle « parlera sous peu », annonçant la fin de carrière de l’actuel maire.

Le critique ne s’arrête pas là : il s’attaque également à la commune d’origine de l’édile, le surnommant « Sa Malicounda ». À ses yeux, le statut de « maire bien-aimé du messie » ne lui confère aucun droit de « parader dans les médias » pour masquer son « inconséquence politique » et son « incompétence managériale ».

Aldiouma Sow conclut en estimant que « le cirque politicien a trop duré » et que le chef de l’État « ne sera pas le bouc-émissaire » du maire de Dakar.