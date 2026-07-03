Mondial 2026 : L’Égypte élimine l’Australie et rejoint les huitièmes

Au terme d’un match haletant, l’Égypte s’est qualifiée ce vendredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 en venant à bout de l’Australie aux tirs au but. Les Pharaons, qui avaient pris l’avantage avant d’être rejoints au score, ont montré plus de maîtrise lors de la séance décisive.

Le sélectionneur australien Tony Popović avait tenté un coup de poker en lançant l’expérimenté gardien Mathew Ryan spécialement pour les tirs au but. Mais la stratégie n’a pas payé : les Égyptiens ont su déjouer ce plan et s’imposer avec sang-froid.

Après le Maroc, l’Égypte devient ainsi la deuxième nation africaine à atteindre les huitièmes de finale du Mondial. Les Pharaons affronteront au prochain tour l’Argentine ou le Cap-Vert, avec l’ambition de poursuivre leur parcours historique dans la compétition.