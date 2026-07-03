Iran : Des funérailles historiques pour l’ancien guide suprême

Le corps de l’ancien guide suprême Ali Khamenei, tué le 28 février lors des frappes israélo-américaines sur Téhéran, est arrivé ce vendredi dans le complexe religieux où se dérouleront ses funérailles. À ses côtés reposent les cercueils de plusieurs membres de sa famille, également victimes du bombardement.

Parmi les premières personnalités à se recueillir figure Ahmad Vahidi, chef des Gardiens de la révolution, dont c’était la première apparition publique depuis le début de la guerre. Ancien ministre de la Défense et de l’Intérieur, stratège militaire et politique, Vahidi reste une figure centrale du régime malgré les sanctions internationales et les accusations liées à l’attentat de Buenos Aires en 1994.

La présence de Mojtaba Khamenei, fils et successeur de l’ancien guide suprême, n’a pas été confirmée. Blessé lors des frappes, il ne s’exprime que par communiqués. Le président Massoud Pezeshkian, accompagné de membres du gouvernement et du Parlement, a également rendu hommage au défunt.

Ces obsèques prennent une dimension diplomatique avec la participation de délégations étrangères, dont le Premier ministre pakistanais Shebaz Sharif, l’ancien président russe Dmitri Medvedev, ainsi que des représentants du Hezbollah et du Hamas. Aucun dirigeant européen n’a été convié.

Les autorités annoncent une mobilisation massive : entre 15 et 20 millions de personnes sont attendues à Téhéran pour un hommage national qui s’étendra sur six jours, avec un cortège dans la capitale, un passage à Qom et deux sanctuaires chiites en Irak. La cérémonie se déroule dans un contexte de cessez-le-feu fragile, la capitale étant transformée en forteresse sécuritaire.